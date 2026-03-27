5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が27日、東京・新国立劇場中劇場にて上演するPARCO&CUBEproduce 2026『音楽劇 ポルノスター』プレスコール＆囲み取材に登壇。久しぶりに舞台で共演する古田新太と高岡早紀からいじられていた。【舞台写真】サイコー！背中合わせでギターを掻き鳴らす安田章大安田は古田と舞台で共演するのは7年ぶり、高岡とは約10年ぶり。安田は物語の主人公で私立探偵の森田林深志、古田は偵事務所に