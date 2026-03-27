元プロレスラーでタレントの武藤敬司さんが自身のXを更新。搭乗した飛行機内で、乗客のモバイルバッテリーから出火するトラブルに見舞われたことを明かしました。 【写真を見る】【 武藤敬司 】搭乗した飛行機がモバイルバッテリーからの出火で火災「燃えた臭いが機内に充満」武藤さんは「昨日3/26(木)17:10羽田空港発、アメリカン航空便。飛行機が動いて飛び立つ前に、機内で座っていた人のモバイルバッテリーから出火して火