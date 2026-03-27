◇第98回選抜高校野球大会山梨学院―専大松戸（2026年3月27日甲子園）左手首骨折の山梨学院・菰田陽生（3年）は伝令で登場。ベンチでは大声でナインを鼓舞する姿見せた。初戦で先制ソロの後、守備中に走者と接触して左手首を骨折した菰田は主将としてベンチ入り。左手首を包帯で巻いた痛々しい姿だが、笑顔も見せながら声を出し続けた。日米プロ注目の怪物二刀流が今大会でマウンドや打席に立つことは絶望的となったが