個性的なカットスタイルのワンコ2匹が、公園をお散歩していたら…？ワンコたちの可愛くて面白い姿と、その姿を見た人々の反応が話題に。投稿は記事執筆時点で31万回再生を突破し、「吹き出した」「みんなを笑顔にする」といった声が寄せられています。 【動画：アニメキャラのような犬たちを『公園で散歩させた』結果→目撃した人々が…思わず笑顔になる光景】 個性的なカットスタイルのワンコたち YouTubeチャンネル「meiとゆ