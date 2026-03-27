丸めた靴下を渡しただけで、大型犬が思わぬハマり方を見せたそう。あまりにも激しすぎる遊び方と、なんとも言えない表情が面白すぎると話題になっています。投稿は記事執筆時点で72万回再生を突破。「腰痛めそうｗ」「何故か職人さんに見えるｗｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：靴下を丸めたら、大型犬が気に入ってしまって…『まさかの動き』】 靴下に夢中になったほくちゃん Instagramアカウント