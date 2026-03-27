CIOは、Qi2.2ワイヤレス充電と脱着式USB-Cケーブルを搭載した5000mAhモバイルバッテリー『SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K』を3月31日に発売する。 【画像あり】使いやすく安全設計商品紹介スライド 本製品は、約100×70×14mm・重量約151gの薄型設計でありながら、Qi2.2規格による最大25Wのワイヤレス充電と、有線での最大20W出力に対応したモバイルバッテリーだ。MagSafe対応スマートフ