TAKANAWA GATEWAY CITY内の「ニュウマン高輪 MIMURE」2階に誕生した「OGAWA COFFEE LABORATORY 高輪」。この場所で提示されているのは、コーヒーを中心とした新たな食体験ですが、その本質は“感覚をどのように設計するか”という問いにあります。KIT:360 - Kitchen | The Connecting Lab/photo by ©FASHION HEADLINEその鍵を握るのが、「数値」です。このラボラトリーでは、コーヒー、ベーカリー、ショコラ、デリ、ワインな