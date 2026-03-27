◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）智弁学園が８点差をはね返す歴史的勝利で、１０年ぶり３度目の準決勝進出を決めた。１回戦と２回戦で完投したエースの杉本真滉（３年）はベンチスタート。先発は公式戦初登板の田川璃空（３年）に託した。３人の投手をつないだが、２回表を終えて０―８。そこから驚異的な反撃を見せた。裏の攻撃で１点を返し、３回から杉本を投入。直後の３回の攻