プロ野球独立リーグの山梨ファイヤーウィンズは２７日、上ヱ地椋投手（うえじ・りょう、２３）が海外挑戦のため退団（自由契約）すると発表した。上ヱ地投手は２００２年７月９日、福岡県出身の１８５センチ、９２キロの右腕。東海大福岡、東京国際大、茨城アストロプラネッツを経て入団していた。