「InternetMediaAwards2026」でグランプリに選ばれた「3Dは語る大分・佐賀関の大規模火災」（共同通信の特設サイトから）一般社団法人インターネットメディア協会（JIMA）は27日、「InternetMediaAwards2026」のグランプリに、昨年11月に大分市で発生した火災現場を高精細3次元（3D）化し、防災の在り方を検証した共同通信の「3Dは語る大分・佐賀関の大規模火災」を選んだと発表した。同賞は信頼性ある情報を