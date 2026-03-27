家を選ぶとき、人は立地や価格、間取りに目を奪われがちだ。だが、住み始めてからの安心まで見据えている人はどれほどいるのだろうか。見えない将来への備えとしての「保証」に、いま改めて関心が集まっている。株式会社ＮＥＸＥＲとクオレ・ホーム株式会社による調査（２０２６年３月、全国の男女３００人）では、住宅購入時に保証期間を「とても重視する」３６．３％、「やや重視する」４７．７％と、計８４．０％が重視する