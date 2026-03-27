競泳日本代表が27日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）、秋の愛知・名古屋アジア大会に向けたチーム体制も発表され、男子は松下知之（東洋大）と村佐達也（イトマン東京）、女子は池江璃花子（横浜ゴム）と白井璃緒（ミズノ）の計4人が、「リーダーズグループ」に就任した。隔年開催の世界選手権があった昨年は、池江が単独で主将を務め、松下