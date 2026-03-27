2025年のMLB東京シリーズの後、ファンに挨拶するドジャースの大谷翔平/Kenta Harada/Getty Images via CNN Newsource（CNN）日本の野球は、礼に始まり礼に終わる。棚原安子さんはそう話す。これはチームメイトや対戦相手、審判、そして観客に敬意を表す行為であると同時に、野球が日本の文化にもたらす意義への賛同とみなすこともできる。日本は米国の国民的娯楽である野球を、単なるスポーツ以上のものとして受け入れてきた。大阪