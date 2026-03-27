粗大ごみに出すとサイズや素材によっては2000円近くかかることもあるため、費用がもったいないと感じる人もいるでしょう。 「粗大ごみを解体すれば可燃ごみや不燃ごみとして捨てることもできるのでは？」と考える人もいるかもしれません。 本記事では、粗大ごみを解体してごみに出した場合の費用や、粗大ごみの処分費用を節約する方法もあわせてご紹介します。 粗大ごみは解体すれば「可燃ごみ」や「不燃ごみ」