【モデルプレス＝2026/03/27】乃木坂46の佐藤璃果が3月26日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのニット姿を披露した。【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「お姉さん感溢れてる」肩出しニットで魅力開放◆佐藤璃果、オフショル姿披露4月8日に発売予定の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」での活動をもってグループを卒業する佐藤は「友達が卒業を祝ってくれました」と祝福の花火がついたケーキとともに撮影