【モデルプレス＝2026/03/27】Netflix「イカゲーム」に出演している韓国の女優のパク・ギュヨンが3月26日、自身のInstagramを更新。ミニ丈を着こなした撮影中の姿を公開し、話題となっている。【写真】「イカゲーム」出演女優「とにかく美しい」美脚全開のオフショット◆パク・ギュヨン、ショート丈ボトムスから美脚披露ギュヨンは写真を複数枚投稿。黒のトップスに薄いグレーのショートパンツを合わせた格好で、スラリと伸びた脚