【モデルプレス＝2026/03/27】歌手の小柳ルミ子が3月26日、自身のInstagramを更新。高級ブランドのブラウンアイテムでまとめた姿を公開し、話題となっている。【写真】73歳ベテラン女性歌手「立ち姿が美しい」美脚際立つショーパン姿◆小柳ルミ子、ブラウンコーデで美脚披露小柳は「もう大昔 パリ本店のCHANELで購入しました ブラウンのショーパンとジャケット めちゃくちゃ柔らかい皮で 今もお気に入り」とつづり、写真を投稿。壁