【モデルプレス＝2026/03/27】女優の藤原紀香が3月26日、自身のInstagramを更新。出演した映画「お終活3 幸春！人生メモリーズ」（5月29日公開）で着用しているピンク色のワンピースを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】54歳ベテラン女優「変わらぬ美スタイル」膝上ミニで美脚スラリ◆藤原紀香、ピンク色のワンピース姿公開藤原は「リアルな桜は、巷ではチラホラ咲き始めていますが、お空から恵みの雨が 続いているの