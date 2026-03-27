TWICEやStray Kidsなどが所属するJYPエンターテインメント（以下、JYP）が、次世代の“K-POPスター”発掘のためのオーディションを開催する。3月26日午後2時、JYPは公式オーディションサイトをオープンし「2026 JYP BOY GROUP GLOBAL AUDITION : THE HEAT」の開催を発表した。【写真】“JYPファミリー”豪華オフSHOT！「美男美女だらけ」オーディション名「THE HEAT」には、言葉通り強烈な“熱気”に加え、“HIT（ヒット）”のニュ