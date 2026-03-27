アサヒ飲料株式会社は、H.I.S.ホテルホールディングス株式会社とコラボレーションし、「変なホテル東京プレミア 浅草田原町」に「三ツ矢サイダールーム」を展開する。予約受付は2026年3月27日（金）から開始。宿泊は「三ツ矢の日」の3月28日（土）から可能となる。「三ツ矢サイダールーム」は、ブランドのキーメッセージ“青空を飲んでゆけ。”をテーマにした特別ルーム。客室の壁紙や寝具は「三ツ矢サイダー」のデザインで装飾さ