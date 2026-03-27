【METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS（2次発送分）】 3月27日18時より予約開始 9月 発送予定 価格：39,600円 BANDAI SPIRITSは、合金完成品トイ「METAL BUILD ニルヴァーシュ type ZERO RS」の2次発送分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月27日18時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は39,600円。 本商品は「交響詩篇エ