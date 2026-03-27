パソコンのウイルス感染を装った架空料金請求詐欺の被害があり、山形市の60代女性が電子マネー56万円分をだまし取られました。警察によりますと、3月22日、山形市に住む60代の女性が自宅でパソコンを操作していたところ、「トロイの木馬に感染しています」という音声が突然流れました。画面に表示された「0101」から始まる電話番号に連絡すると、マイクロソフト社の「ジャック」を名乗る片言の日本語を話す男が応対し、「ウ