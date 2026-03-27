現在、南砺市松原新で建物火災が発生しています。消防によりますと、この家に住む3人と連絡が取れていないということです。消防によりますと、きょう午後1時10分ごろ、南砺市松原新の3階建て木造住宅で「屋上から煙が上がっている」と通行人から通報がありました。この家に住む3人と現在、連絡が取れていないということです。駆け付けた消防が消火活動を行っていますが、火は現在も消し止められていません。現場はJR城端線の福野駅