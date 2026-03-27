昨季限りでの現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショーさんが、解説者としてドジャー・スタジアムに現れました。カーショーさんは18年間にわたってドジャース一筋でプレー。通算で451先発を含め455試合に出場し、223勝96敗、3052奪三振、防御率2.53をマークしました。また史上20人目となる3000奪三振も達成。ドジャースのワールドシリーズ制覇に3度貢献しました。先日行われたWBCにもアメリカ代表にサプライズ選出され