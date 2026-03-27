タレントの中川翔子が２７日、Ｘを更新。ストーカー被害者のつらさ、怖さを訴え、「加害者の人権より被害者の命と安全が守られて欲しい」と訴えた。中川は「ストーカーにロックオンされた被害者が絶対的に守られるために今以上に強化されてほしい」と切り出し「被害者がお金も時間もかけて引っ越した泣き寝入りしたり、恐怖にさらされて怯えて日々を過ごすのは本当につらいこと」と訴えた。「なにかあってからでは遅い、警察