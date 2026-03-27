モデルでタレントの益若つばさ（40）が27日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。益若は「ギャルとうってかわってナチュラル爽やか」とイメチェンしたことを報告。「顔のバリエーションありすぎ」と、表情の異なる複数の写真をアップした。そして「髪の毛更にぱつっと切りました！ハニーベージュお気に入り」と明かし、コーディネートについては「ユニクロのタンクトップお気に入りで色違いも買いたい！」