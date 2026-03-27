「ファーム・西地区、阪神−広島」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）「阪神ジャガーズデー」と銘打たれた３連戦の初戦。監督、コーチ、選手たちは「阪神ジャガーズ」時代のユニホームを現代版にリメークした復刻ユニホームを着用した。昨年に引き続いて開催され、今年のユニホームには新たにジャガーマークが左袖に刻まれた。当時のジャガーマークを資料から発見し、カラー化したデザイナーの大森正樹氏（５９）が始