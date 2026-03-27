ケツメイシが27日、音声生成AI技術を活用したプロジェクト「ケツメイシの＃それでは聴いてください」を公開した。4月に開幕するアリーナツアー開催を記念したプロジェクトで、特設サイトにメッセージを入力すると、大蔵（50）の声を再現した「D−AI−ZO」がメッセージを読み上げ、曲紹介とともに楽曲が流れる動画が生成される。X、インスタグラムなどのSNSでハッシュタグ「＃それでは聴いてください」とともに生成した動画を投稿す