加盟国が毎年お金を出し合って運営されているOECDでは、各国の経済規模に応じて拠出金が決まります。日本は拠出金額で第2位という大きな財政的貢献をしているにもかかわらず、実際にOECDの正規職員に占める日本人の割合はわずか2.7％。経済大国であるはずの日本で、なぜこのような状況が生まれているのでしょうか。元マッキンゼー・パリ、現OECD職員の星歩氏が、著書『世界基準の仕事術』（大和出版）よりその背景を紐解きます。国