2026年中関村フォーラム年次総会は3月25日から29日まで北京市内で開催されています。開催期間中、グローバルな科学技術ガバナンス、基礎研究と科学技術の最前線、イノベーションエコシステムなどのホットな議題を巡り、60のフォーラムが順次開催され、このうち21のフォーラムは初の議題を巡る開催となります。複数のフォーラムでは重要な成果が発表されました。このうち、産業現場の科学技術人材のイノベーション発展フォーラムで