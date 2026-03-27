並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！一見するとバラバラに増えているようですが、数字の「間」に注目すると、とてもスッキリとした法則が隠れています。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。3, 5, 9, 15, 23, □ヒント：隣り合う数字が「いくつ増えているか」を書き出してみましょう。その増え方に注目です！答えを見る↓↓↓↓↓正解：33正解は「33」でした。▼解説今