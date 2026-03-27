出頭要請や反則金の督促などを無視すると強制捜査を受けるおそれも！香川県警は2026年3月24日、速度違反をしたにもかかわらず、警察からの再三の出頭要請に1年以上応じず放置したとして、香川県三豊市に住む自営業の男（65歳）を道路交通法違反の疑いで逮捕しました。男は2024年6月13日の午後0時40分頃、高松市内にある制限速度30kmの県道を23km超過の時速53kmで走行した疑いが持たれています。この速度違反は、県道に設置され