世界初となる画期的アクセサリーホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」は、広い車内と多彩なシートアレンジが魅力の軽自動車です。国内の新車の販売台数ランキング「ナンバーワン」を堅持する、名実ともに「日本一売れているクルマ」となっています。そんなN-BOXに「世界初」となる新発想のアクセサリーがディーラーオプションで用意されています。それが「サンシェード内蔵大型ルーフコンソール」です。珍しいネーミ