5月15日に公開される中村倫也主演映画『君のクイズ』の第2弾キャストとして、森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、坂東工の出演が発表された。 参考：森川葵が語る、『大奥』の“嫌われ役”お知保の優しさとつらさ「ずっと孤独で寂しい」 本作は、『ゲームの王国』『地図と拳』で知られる直木賞作家・小川哲が2022年に発表し、第76回日本推理作家協会賞を受賞、2023年本屋大賞にもノミネートされた同名ミステ