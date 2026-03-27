小田急箱根、MMD、クープの3社は、Dolby Atmos対応の立体音響システムを搭載したロープウェイゴンドラ『音箱（OTOBACO）』を4月13日から運行開始することを発表した。 『音箱（OTOBACO）』は、ゴンドラの眺望に音楽をかけあわせた“音で体験する箱”をコンセプトとする立体音響ゴンドラだ。ゴンドラ内にはDolby Atmos対応のスピーカー8台とウーファー2台が設置され、箱根の自然を視覚と聴