岡山県立北部高等技術専門校で今月25日に行われた入校者選抜試験合格発表の掲示で、1人の合格者の受験番号が、誤ってほかの受験者の番号になっていたことがわかりました。 【写真を見る】【速報】岡山県立北部高等技術専門校で入試合格発表の掲示にミス掲示板とHPにほかの受験者の番号を2時間あまりにわたって掲載 北部高等技術専門校の発表によりますと、今月25日に今年4月に入校する人を選ぶ建物設備サービス科（前期