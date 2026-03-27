Photo: junior 2026年3月5日の記事を編集の上、再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。出張や旅行の際、スーツケースを持ち出すほどじゃないけど荷物はしっかり入れたい。そんなときに容量たっぷりのバックパックが便利ですが、ただ大きいだけじゃ使い勝手はイマイチ。やはり旅行用に最適化されたタイプを選ぶのが重要です。今回は