柏レイソルの中川敦瑛が３月22日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節の水戸ホーリーホック戦（３−０）で、強烈なミドルシュートを突き刺した。自身の今季初得点だ。昨季、法政大から柏へと加入した23歳MFは、熊坂光希が負傷離脱した６月以降にボランチのレギュラーに定着。もともとはシャドーやサイドハーフを本職としていたなかで、アグレッシブな攻撃参加や持ち前のテクニックを活かしてレイソルのポゼ