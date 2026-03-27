シャツのボタンを上から２つ外し、片手をポケットに突っ込み、肩で風を切って歩く（ように見えた）。清水エスパルス時代の伊藤翔だ。うわ、苦手なタイプだと、その時は正直思った。実際は、そんな偉ぶった人間でないことは、その後の取材でよく分かるのだが。個人的には不思議と縁のある選手だった。グルノーブルから清水に移籍し、マリノス、鹿島でプレー。日本で伊藤が所属するクラブを常に担当していたからだ。「翔君、ご