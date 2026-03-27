俳優の上地雄輔（46）が27日までに自身のインスタグラムを更新。人気女子プロゴルファーとの3ショットを披露した。ストーリーにカジュアルなファッションの自身と女子ゴルフの上田桃子、原江里菜がソファに腰かける3ショットをアップ。自身のコメントで「本当によく喋るわね笑」と添えた。上地は以前にもインスタグラムに上田と食事をした際のショットを投稿するなど、上田と親しくしていることで知られている。