◇ア・リーグガーディアンズ6─4マリナーズ（2026年3月26日ワシントン州シアトル）ガーディアンズのチェース・デローター外野手（24）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズとの開幕戦に「2番・右翼」で先発出場。レギュラーシーズンではメジャー初打席で初本塁打を放つと、9回の第5打席でも2発目を放ち、デビュー戦で2本塁打と華々しい活躍を見せ、チームの勝利に貢献した。いきなり魅せた。初回1死のメジャー初