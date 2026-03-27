俳優の菅野美穂が２７日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、１人暮らしを始めたときの失敗を明かした。この日は新年度で一人暮らしを始める時期とあって、親子の巣立ちをテーマに議論。ＶＴＲゲストとして菅野が登場した。菅野は「（実家が）埼玉だったので仕事に通えない。体力的にも厳しいしっていうので」一人暮らしを開始。「そしたらね、やっぱり実家を出てから分かることっていっぱいある」と振り返った。仕事が多