BTSの復活に、ロンドンとニューヨークが熱く盛り上がった。25日に公式YouTubeチャンネルに「BTS THE CITY ARIRANG」ハイライト映像を公開した。韓国メディアの毎日経済は27日「この映像は、カムバックを記念し、世界の主要都市を1つの巨大な祭典会場かつ没入型メディア空間へと拡張したプロジェクト」と説明した。映像では、ロンドンのサウス・バンクとニューヨークのブルックリン・ブリッジも復帰を祝った。ロンドンのランドマー