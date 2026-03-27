３人組ラップグループ・ケツメイシが、２７日から最新の音声生成ＡＩ技術を活用したプロジェクト「ケツメイシの＃それでは聴いてください」を公開した。同プロジェクトは、４月から開始する２５周年記念の全国アリーナツアー開催を記念したもの。特設サイト（ｈｔｔｐｓ：／／２５ｔｈ―ａｉｃｏｎｔｅｎｔｓ―ｋｅｔｓｕｍｅ．ｃｏｍ／）でメッセージを入力すると、大蔵の声をＡＩで再現した「Ｄ―ＡＩ―ＺＯ」（ディーエー