巨人の阿部慎之助監督（４７）が２７日、阪神との開幕戦（東京Ｄ）へ、ミスター魂を胸に球場入りした。昨年６月に亡くなった恩師・長嶋茂雄さんの自宅を２月のキャンプ前に訪問。その際、次女・三奈さんの厚意で多くの長嶋さんの遺品を譲り受けた。長嶋さんが今年の開幕戦を見に来る時に着けていく予定だったという「３」の番号が入った巨人の帽子型のブローチも継承。「開幕に必ずつけていく」と決め、実際に上着の胸の部分