女優の観月ありさが公開した“懐かしショット”のかわいさに驚きの声があがっている。観月は２７日までに自身のインスタグラムを更新。「整理していたら出てきた！と。デザイナーの丸山敬太さんが懐かしい写真を送ってくれましたそうだ！敬太さんにお誘い頂いて。素敵なページをやらせて頂いたなぁ〜と。思い出した」と記し、雑誌に掲載されたファッションデザイナーの丸山敬太さんとのツーショットや、おしゃれな衣装を着て