ドジャースのカイル・タッカー外野手（２９）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「２番・右翼」で移籍初出場し、７回に右中間適時二塁打を放ち、４打数１安打１打点、１得点１四球だでチームの８―２の勝利に貢献した。しかし、試合後の会見で意外な課題を明かした。試合後、タッカーは「まずは１本出てよかった。これからもっと続けていきたい」と笑顔で語った。まずは好ス