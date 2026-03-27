こんにちは！谷中松寿司三代目・料理家の野本やすゆきです。この連載では、寿司屋ならではのテクニックを交えながら、家庭で作りやすいレシピをご紹介しています。今回は、【若竹煮】です！白だしを使った手軽なレシピ。野本流のポイントを押さえれば、白だしで「お店の味」に仕上がります！たけのこのゆで方もあわせてご紹介します！では、さっそく作って行きまーす！【其の一】削り節で「追いがつお」するべし！白だしをベー