【モデルプレス＝2026/03/27】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加した倉田琉偉が3月25日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を公開した。【写真】「今日好き」18歳イケメン「目がまんまる」可愛すぎる幼少期◆倉田琉偉、幼少期ショット倉田は「18歳になったので小さい頃の写真を」とつづり、3月24日に迎えた18歳の誕生日を報告し、幼少期のショットを披露。レジ