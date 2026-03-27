cafe つむぐ期間限定スイーツ 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。あたたかくなり桜も開花したということで、岡山から、工夫を凝らした和の桜スイーツを紹介します。 倉敷美観地区にある「cafe つむぐ」は、デニムショップを通り抜けた先にある隠れ家的なお店です。築約150年の古民家をリノベーション。温かい雰囲気が魅力です。 こちらのおすすめが、期間限定の「桜のロӦ